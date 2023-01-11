Таксисты стали бесплатно возить пассажиров в мороз

Удивлённые небывалым морозом шымкентцы решили запустить добрый челлендж. Водители такси третьего мегаполиса в морозные дни возят людей бесплатно.

Нариман Ахметов вместе с друзьями по возможности довозят людей до дома и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации на улице.

«Самое главное помогать людям, для шымкентцев зима выдалась суровая. Нужно помогать людям. Я помогаю в основном как придется, если денег нет, вожу бесплатно, я в ущерб не уйду, это добрые дела, каждому кто помог воздатся еще больше«, — говорит Нариман Ахметов, водитель такси.

За несколько дней Нариман и его друзья подвезли десятки человек. Синоптики обещают 11 января в Шымкенте столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже нуля.

В народе говорят, что именно шымкентцы зачастую считаются самыми отзывчивыми и предприимчивыми, тем временем старейшины города призывают молодежь помогать нуждающимся, просят впускать людей погреться и довозить бесплатно.