«Тарпина» нашла наркотики у иностранца на границе

Очередной ввоз наркотиков пресекла служебная собака по кличке «Тарпина».

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы». Во время прохождения границы четверолапая среагировала на гражданина Таджикистана. Его начали проверять, но карманы и сумка были чистыми. Как оказалось, находчивый мужчина спрятал наркотики внутри чехла мобильного телефона. Экспертиза показала, что это был гашиш весом 3 грамма.

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Мужчина арестован.

Полицейские Туркестанской области предупреждают, что за незаконное хранение, сбыт, выращивание и контрабанду наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.