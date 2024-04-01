Как живут казахстанцы на границе с Узбекистаном?

В Туркестанской области развивают приграничные районы.

Став участником программы «Ауыл Аманаты», местные жители реализуют свои бизнес-идеи и создают новые рабочие места. Внушительные суммы выделяют из бюджета и на модернизацию инфраструктуры. Как сейчас живут люди на самом краю Казахстана возле границы с Узбекистаном?

В сельском округе Жартытобе Сарыагашского района 5 приграничных посёлков. За забором и колючей проволокой видна территория Узбекистана. Местных жителей встретишь редко, а все, потому что с утра до позднего вечера они работают в теплицах. Масштаб огуречно-помидорного рая тут впечатляет. В теплицах работают 90% населения приграничного посёлка Бостандык.

В семье Муроджона Асабадинова уже два поколения династии аграриев. Всё начал отец, а сейчас сын увеличил территорию хозяйства в 6 раз. Говорит, можно было бы и больше, только в посёлке проблема с водой.

«Водопровод, монтаж всё сделали, в 2022 году. Пока воды нет. У нас с питьевой водой тоже проблемы. Всё привозное. Огород тоже, 3 тонны – 4 тысячи тенге», — говорит Муроджон Асабадинов, аграрий.

Запустить водопровод не смогли из-за насоса. На стадии проекта не правильно рассчитали мощности, пояснили в акимате. Обещают всё исправить. Причём, чистую питьевую воду в этом году получат жители не только этого посёлка.

«Также для посёлка «Курама» выделено более 200 миллионов тенге на водообеспечение, сейчас ведутся строительные работы. Ещё 1 миллиард 300 миллионов тенге на поселок «Достык». Скоро там начнут прокладывать водопровод и бурить скважины. Планируются работы по замене электростолбов и трансформаторов. Проектно-сметная документация готова», — говорит Абай Аширов, аким сельского округа Жартытобе Сарыагашского района.

В приграничных посёлках проживают больше 22 тысяч человек. И большого оттока населения, по официальным данным, нет. Сельчане же рассказывают, что некоторые уезжают на заработки заграницу. Но людям предложили развивать бизнес на селе. В рамках проекта «Ауыл Аманаты» – можно получить микрокредиты по льготной ставке.

«В основном занимаемся сварочными работами. Заказывают навесы, ворота, все металлические работы», — говорит Рустамбек Турдыбаев, предприниматель.

106 человек из сельского округа решили, что хотят работать на себя. Заявки им одобрили. Мы также решили заглянуть в местную школу. Здесь есть классы не только с государственным языком обучения, ещё изучают таджикский, английский и русский языки. Педагог Жулдыз Абылкасымова в село приехала 10 лет назад и сразу поняла, что хочет остаться навсегда, и точно знает – почему?

«Мне кажется, простота людей души. Те, кто живут здесь. Мы все как дружная семья. Кстати, с прошлого года мы вышли на республиканский уровень. Мои ученики получили места в области, республике первые места», — говорит

Жулдыз Абылкасымова, учитель русского языка.

Сейчас выделен участок под строительство новой «Комфортной школы». Она сможет вместить 600 детей. А по программе «Ауыл – Ель бесігі» возводят современный спортивный комплекс. Местные жители надеются, что власти региона обратят внимания и на плохие дороги, пока же сделали только основную трассу, ведущую в приграничную зону.