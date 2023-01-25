Туркестанца оштрафовали за выезд на трассу в непогоду

Полицейские, как и обещали, начали штрафовать водителей, которые несмотря на предупреждения спасателей, выезжают на закрытые трассы в непогоду.

Инцидент произошел на трассе Балхаш-Алматы. Водитель выехал на закрытую трассу, несмотря на непогоду и указания стражей порядка. В отношении жителя Туркестана составили административной протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа». Суд назначил нарушителю административный штраф в размере 72500 тенге.

«Прошу прощения за то, что нарушил правила дорожного движения и выехал на закрытую трассу в непогоду», — раскаялся водитель.