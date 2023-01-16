В Новый год с новым паспортом, или Что делать, если срок документов истек

Как получить паспорт и удостоверение личности, рассказали в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту. Также там напомнили, что изменились госпошлины на получение документов.

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН. При этом услуга оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН города, вне зависимости от места прописки.

«Например, у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения срока. Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого, то никаких штрафов за просрочку не предусмотрено. Штраф вы заплатите в том случае, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого», — отметила Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Госпошлина за изготовление паспорта составляет 8 МРП (считается МРП, установленное 1 января 2023 года), то есть 27 600 тенге. Госпошлина за изготовление удостоверения личности — 0,2 МРП, или 690 тенге.

Стандартный срок оказания услуги — 15 рабочих дней. При желании можно ускорить процесс при доплате от трех до одного рабочего дня. Срок действия составляет 10 лет, после чего необходимо произвести замену.

К слову, в 2022 году шымкентцы оформили 50 тысяч удостоверений личности и паспортов.