В РК началась легализация иностранных авто, ввезенных до 1 сентября

С первого января у казахстанских владельцев незарегистрированных автомашин ввезённых из зарубежа до сентября 2022 года появилась возможность их легализации и постановки на государственный учёт.

Об этом глава государства Касым -Жомарт Токаев объявил в своём послании народу Казахстана. Для реализации этой инициативы были внесены поправки в налоговый кодекс республики. Чтобы поставить автомобиль на учёт, нужно лишь оплатить сбор в размере 200 тысяч тенге за первичную регистрацию автомашины. Легализация продлиться до 1-го июля.

Ергали Сулейменов, начальник управления административной полиции ДП г. Шымкента:

«Заявление о легализации можно подать через портал «электронного правительства» или непосредственно в спецЦОНе. Автомобили, подлежащие легализации, не должны регистрироваться в поисковой базе, сниматься с учета по месту прежней регистрации и находиться в ограничении. Автомобили из Армении, ранее прошедшие регистрацию в Республике Казахстан с получением государственных номеров с желтым фоном, также подлежат регистрации с оплатой первоначального регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге».

Автомашины, ввозимые из стран, не входящих в страны Евразийского экономического союза, должны проходить таможенную очистку. Какие-либо ограничительные требования по году выпуска и соответствию экологическому классу к легализуемым автомобилям не предъявляются.

Подготовил Данияр Худайбергенов