Сколько стоит легализация иностранного авто

В Туркестанской области полицейские разъяснили правила и порядок легализации иностранных машин и рассказали в какую сумму обойдется процедура.

Легализация автомобилей начнется 23 января 2023 года.

«В правилах указаны конкретные условия, подлежащие легализации автомобилей. Первое, автотранспорт должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не быть в розыске и быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве и обязан пройти таможенную очистку. Автомобили, ввезенные из государств Евразийского экономического союза, таможенную очистку не проходят», — рассказал полковник полиции Айтпаев.

Данная акция продлится до 1 июля 2023 года. Требования к возрасту и экологическому классу иномарок, подлежащих первичной регистрации, не предъявляются.

Подать заявление на легализацию можно через портал «Электронного правительства» или посетить специальный автоЦОН. Для регистрации необходимо заявление от автовладельца, удостоверение личности, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

После подачи заявления и документов автомобиль заносится в проверочный пункт автоЦОНа для сверки номерных агрегатов. Здесь сотрудники административной полиции также предоставляют юридические консультации и помогают гражданам. После прохождения проверки в течение 2 дней выносится решение о том, можно ли легализовать автомобиль. В случае успешного прохождения на мобильный телефон будет отправлено сообщение о положительном результате.

«За первичную регистрацию автовладелец оплачивает 200 000 тенге, за техпаспорт – 4 313 тенге и за государственный номер – 9 660 тенге. Затем документы передаются сотруднику автоЦОНа. По окончании регистрации владельцу автомобиля присваивается казахстанский техпаспорт и государственные номера РК», — рассказал начальника Управления административной полиции ДП Туркестанской области А. Тастанбекова.

К слову процедура легализации транспорта доступна в автоЦонах в Туркестане, Мактааральском, Ордабасинском, Сайрамском и Сарыагашском районах.