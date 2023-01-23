Как прошел первый день легализации иностранных авто

В Казахстане началась легализация иностранных автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 сентября 2022 года.

С самого утра автолюбители заполонили специализированные ЦОНы, в надежде получить казахстанские государственные регистрационные номерные знаки. Первые, кто легализовал свои автомобили, уже сегодня получили номера. Но не все подпадают под легализацию и некоторые автолюбители уехали из автоЦОНов ни с чем.

Есенгельды Досболов первым легализовал свой автомобиль в Шымкенте и получил казахстанские государственные номерные знаки. Мужчина приехал из Туркестанской области. На своей «Тойоте» из Армении автолюбитель ездил по генеральной доверенности около года.

«Сегодня я оформил свою машину, мне дали все документы. За легализацию я заплатил чуть больше 200 тысяч тенге, я считаю это недорого. Я очень рад, что легализовал свой автомобиль, теперь буду ездить на таких же правах, как и другие водители», — говорит Есенгельды Досболов, житель Туркестанской области.

Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, а также авто с правосторонним рулевым управлением ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. В МВД рассказали, что до этого времени было оформлено около 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Правда, не все эти авто попадут под легализацию. Ведь транспорт не должен находиться в розыске и должен пройти таможенную очистку.

«Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, это можно сделать не выходя из дома. Одобрение или мотивированный ответ об отказе владелец автомобиля получает в течение 15 минут. Если вы получили одобрение, нужно обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера», — говорит Ергали Сулейменов, начальник управления административной полиции Шымкента.

За ходом легализации следят представители министерства внутренних дел, которые специально приехали из столицы в мегаполисы страны, Алматы и Шымкент.

«Министерством совместно с госорганами была проделана большая работа в плане внесения изменений в ряд наших законов, в том числе в экологический кодекс, налоговый кодекс, закон о дорожном движении. Мы максимально будем делать чтобы все 100% автомобилей легализовать для населения», — говорит Кайсар Султанбаев, и.о председателя комитета административной полиции МВД РК.

Но легализацию пройдут не все. Так, в Шымкенте автолюбители жалуются, мол на сайте электронного правительства они получили одобрение на легализацию своих машин, обратились в СпецЦОН и выяснили, что для этого им требуется генеральная доверенность от владельцев автомобилей.

«Я купил машину здесь, в Шымкенте, но без генеральной доверенности и не знаю кто владелец. Мне для этого нужно в Армению поехать и там получить генеральную доверенность. Но я же ездил по страховке до этого, почему мне нельзя легализовать свой автомобиль? И нас таких сотни человек»,- говорит Дамир Сотбеков, житель Шымкента.

В МВД говорят, у многих владельцев иностранных авто на руках нет ни доверенности, ни договора купли-продажи, но такие машины купленные по страховке легализации не подлежат. Отмечу, что эта легализация – разовая акция. Ее завершат 1 июля и в дальнейшем страховые полюсы выдаваться не будут.