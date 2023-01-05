В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 января 2023 года в 20 часов 25 минут 59 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает OTYRAR.

Жители южного мегаполиса ощутили слабые подземные толчки, несмотря на то, что эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Эпицентр землетрясения расположен в 859 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.4. Магнитуда MPV 6.6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д. «, — сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Шымкент – 2-3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.