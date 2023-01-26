В Шымкенте сгорел дом. Причина остается не известной

25 января на пульт пожарных пришло сообщение о пожаре на улице Торкеулова. Приехав на место спасатели обнаружили горящий дом.

Возгорание пришлось на крышу бани и саря, которые находились под одной кровлей. Общая площадь крыши составляет 56 кв.м.

Кроме крыши дотла сгорели предметы домашнего обихода и документы. Пожар удалось потушить в течении полу часа.

К счастью, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара были задействованы 22 сотрудника пожарной службы ДЧС г. Шымкент и 5 единиц техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.

Причины пожара остаются неизвестными. Сейчас ведется следствие.