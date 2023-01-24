В Шымкенте строитель упал с 9 этажа и остался жив

Инцидент произошел на строительном объекте по улице Байтурсынова сегодня, 24 января, в обеденное время.

Как стало известно, мужчина приблизительно 30-лет при выполнении строительных работ упал с высоты 9 этажа на 7 этаж. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

«Вызов поступил в 12:52. Повод упал с высоты, с 9 этажа на 7 этаж. Диагноз: ЗЧМТ, закрытый перелом лучевой кости справа, ушиб грудной клетки, ушиб почек. Доставлен в городскую больницу №1 в 13:04«, — прокомментировала состояние пострадавшего Карима Жантасова, ответственная оперативного отдела, старший врач смены.

Подробности выясняет наша съемочная группа.