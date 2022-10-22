В Шымкенте 22-летнего парня насмерть придавило деревянным брусом

В Шымкенте при выполнении строительно-монтажных работ на 22-летнего парня упал деревяный брус. Он скончался на месте, передает корреспондент OTYRAR.

В распоряжении редакции OTYRAR оказалась видеозапись с места трагедии. Как сообщает корреспондент, ЧП произошло 16 октября около 5-6 часов вечера на строительной площадке в микрорайоне «Туран 2».

На кадрах видно, как на территории строящегося здания трое рабочих стоят внизу, затем с высоты на одного из них падает деревяный брус. Парень 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте.

Родные погибшего на стройке рабочего требуют справедливого расследования. Родственники заявили о несоблюдении правил техники безопасности на стройке 12-этажного дома в микрорайоне «Туран 2». По словам родных, труп погибшего даже пытались переложить в машину, скрыв истинную причину гибели.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.