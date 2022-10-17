Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке

Полицейские Шымкента возбудили уголовное дело по факту смерти 22-летнего рабочего на стройке в Шымкенте.

Трагедия произошла 16 октября вечером на строительной площадке в мкр Туран. Там при проведении строительно-монтажных работ парня 2000 года рождения придавило насмерть деревянным брусом. В ДП Шымкента прокомментировали ЧП.

«Данный факт Управлением полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по статье 277 УК “нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ” и начато досудебное расследование. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Тем временем родные погибшего просят максимально справедливого расследования. Они рассказали, что парень приехал из области в Шымкент и устроился на работу в корпорацию Сити строй совсем недавно. По словам родных, труп погибшего даже пытались переложить в машину, скрыв истинную причину гибели. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.