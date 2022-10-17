Родные погибшего на стройке намерены добиваться справедливости

Рабочего убило деревянным брусом в Шымкенте. Трагедия произошла вечером 16 октября, сообщает OTYRAR.

При строительстве 12-этажного дома на 22-летнего парня с большой высоты упал деревянный брус. Он скончался на месте. Родственники пытаются добиться справедливости и говорят, что тело погибшего, мол, чтобы скрыть место преступления, пытались вывезти на автомобиле, и требуют наказать виновных.

На этих кадрах на 22-летнего Динмухамеда Калдыгоза с большой высоты падает деревянный брус. От полученных травм мужчина погиб на месте. Эту видеозапись обнародовали родные погибшего. По их словам, на стройке не соблюдали правила техники безопасности. А труп погибшего даже пытались увезти на машине, чтобы скрыть истинную причину гибели, уверяют родственники.

«Он здесь работает строителем. В момент трагедии он спустился к ребятам помочь им, и ему на голову упало шестиметровое стропило. Затем начальство берут его тело, кладут в машину и увозят, они успели проехать 5-6 километров, и когда увидели скорую, отдали сотрудникам скорой тело. Но ведь они не должны были его вывозить отсюда. Зачем они его куда-то повезли?», — говорит Бекболат Шойбеков, брат погибшего.

«Мы даже на его свадьбе не погуляли, внуков не увидели. Почему мы должны переживать смерть своих детей? Почему здесь не соблюдали технику безопасности, сетку не натянули, чтобы на голову людям ничего не падало? Мы до президента дойдем, лишь бы виновных наказали!«, — говорит Улжалгас Шойбекова, бабушка погибшего.

Трагедия произошла при строительстве 12-этажного дома в микрорайоне «Туран-2» вечером 16 октября. Владельцы компании застройщика от комментариев отказались. Поэтому узнать, почему на стройке не была натянута сетка безопасности, нам не удалось. Коллеги погибшего, которые находились с ним говорят, мол бригадир в этот день был пьян. Но он, не пожелав представиться, все отрицал.

«Я работаю здесь, спустился в туалет, а когда зашел в прорабскую, мне сказали что на человека упало дерево. Я тоже рабочий, просто раздаю указания, что кому делать. Некоторые говорят, что я пьяный был на работе, но я схожу в наркологию, я не пил!«, — говорит бригадир.

По факту гибели рабочего в департаменте полиции завели уголовное дело.

«Данный факт Управлением полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по статье 277 УК РК “нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ”, — говорит Джанибек Турлыбаев заместитель начальника Каратауского РУП.

Наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы. Начато досудебное расследование.