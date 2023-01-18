Вся страна прочитает одну книгу: стартовала акция «Одна страна-одна книга 2023»

Какому писателю посвящена акция «Одна старна – одна книга» в 2023 году?

Читать – это наслаждение, а читать всей страной одну книгу – вообще здорово! Есть качественная тема для разговоров, возможно, дискуссий.

С 2007 года в Казахстане проводится республиканская акция «Одна страна – одна книга». Ее инициаторами стали Национальная академическая библиотека РК и Библиотечная ассоциация РК при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Изначально инициаторы акции задались целями: популяризировать казахскую литературу, повысить интерес общества к чтению, развивать исследовательский интерес к изучению литературного наследия Казахстана, а также способствовать интеллектуально-духовному развитию подрастающего поколения.

Содержание акции просто и понятно: прочтение и обсуждение одной книги всей страной в одно и то же время, проведение разнообразных мероприятий, посвященных этой книге.

Выбор книги для проведения акции происходит путем выявления пожеланий граждан, учреждений, организаций, учебных заведений путем анкетирования, устного и опроса по телефону.

Напомним, трудам каких писателей были посвящены акции «Одна страна – одна книга» прошлых лет.

2007-й – Абай «Слова назидания».

2008-й – Мухтар Ауэзов «Лихая година».

2009-й – лирика Магжана Жумабаева.

2010-й – поэма Жубана Молдагалиева «Я – казах».

2011-й – Жусупбек Аймауытов «Акбилек».

2012-й – произведения Оралхана Бокея.

2013-й – Фариза Онгарсынова «Откровение».

2014-й – Саин Муратбеков «Запах полыни» и «На вершине Ушкары».

2015-й – трилогия Ильяса Есенберлина «Кочевники».

2016-й – «Өсиет-нама» («Книга поучений») Дулата Бабатайулы.

2017-й – произведения поэта Султанмахмута Торайгырова.

2018-й – Немат Келимбетов «Үмiт үзгiм келмейдi», Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя», поэзия Шакарима Кудайбердыұлы.

2019-й – Абиш Кекилбаев «Конец легенды», Абдилда Тажибаев «Поэзия».

2020-й – «Путь Абая» Мухтара Ауэзова и «Возвращение учителя» Ануара Алимжанова.

2021-й – «К 30-летию независимости – 30 книг».

2022-й – Ахмет Байтурсынов.

2023-й – Толен Абдиков.

Кто такой Толен Абдиков? Это ныне здравствующий казахстанский писатель. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004 г.). Заслуженный деятель Республики Казахстан (2002 г.). Выпускник филфака КазГУ.

Работал литературным сотрудником в газете «Қазақстан пионері». С 1970 по 1977 год был заведующим отделом в издательстве «Жалын», заместителем главного редактора. В 1977 году работал главным редактором киностудии «Казахфильм».

С 1976 по 1986 год – инструктор, заведующий сектором литературного отдела ЦК Компартии Казахстана, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті». С 1997 года – заместитель заведующего отделом

внутренней политики в Администрации Президента РК.

В своих произведениях Толен Абдиков стремится передать жизнь с ее противоречиями, сложность человеческих отношений. Его произведения привлекают внимание читателей не только реалистичностью передачи событий, но и эмоциональной составляющей повествования.

Наш давний партнер – Шымкентская городская универсальная библиотека имени А. Пушкина – в рамках акции «Одна страна – одна книга-2023» подготовила для наших читателей викторину по произведениям писателя Толена Абдикова.

Вопросы викторины:

1. Кто был невинной жертвой жестокости в рассказе автора «Правая рука» («Оң қол»)?

2. Кто рассказывает данную историю?

3. Что является кульминацией произведения?

4. Что побудило врача совершить тяжкое преступление?

5. Что символизирует правая рука в рассказе «Правая рука»?

6. Какие принципы пытается разгадать автор в повести «Фронт разума» («Парасат Майданы»)?

7. Как зовут главного героя повести?

8. С чем автор отождествляет неизвестного писателя в повести «Фронт разума» («Парасат Майданы»)?

9. Чем закончилась история?

10. Какая жестокость изображена в повести «Мерцают адские огни» («Тозақ оттары жымыңдайды»)?

11. Главный персонаж повести «Мерцают адские огни» («Тозақ оттары жымыңдайды»)?

12. Какое влияние оказал на главного персонажа итальянский журналист Ливино Паллатели?

13. О чем повествуется в повести «Мерцают адские огни» («Тозақ оттары жымыңдайды»)?

14. Какое историческое время описывается в рассказе «Отец» («Әке»)?

15. Какие выводы можно сделать из жизни Есторе в рассказе «Отец» («Әке»)?

16. О чем рассказывает история «Кыз Батыш и Ерсеит» («Қыз Бәтіш пен Ерсейіт»)?

17. Почему старец Кожабек стыдился и внутренне переживал за поведение своего сына?

Ответы на вопросы викторины необходимо сдать в библиотеку имени А. Пушкина в Шымкенте по улице Казыбек би.

Результаты викторины объявят в октябре 2023 года.

Победители будут награждены призами.