Аль-Фарабийский ЦОН №2 сменил адрес

ЦОН №2 района Аль-Фараби сменил адрес.

Теперь жители города Шымкент могут получить государственные услуги по новому адресу Каратауский район, мкр. Кайтпас 2253 Б.

Отметим, что ранее граждан принимали по адресу город Шымкент, ул. Байтерекова, 89.

По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Балмейира Сансызбайулы, необходимость переезда ЦОНа №2 возникла в связи с большой нагрузкой и потоком людей в ЦОН.

«Мы на постоянной основе проводим анализ оказания госуслуг и пришли к выводу, что нужно расширить отдел для удобства граждан. Думаю, что теперь проблема решена и переезд ЦОНа позволит более оперативно оказывать госуслуги и повысить их качество. В новом здании ЦОНа работают 26 инспекторов, а для приема и выдачи готовых документов функционирует 18 рабочих мест. ЦОН, площадью 450 квадратных метров, оснащен новой мебелью, имеется парковка на 50 автомобилей, для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пологий пандус, работает кнопка вызова»,- отметил Б. Сансызбайулы.

Всего в Шымкенте функционирует 10 центров обслуживания населения, из них 3 специализированных ЦОНа.

С начала текущего года в ЦОНе №2 было выдано более 12 тысяч государственных услуг.