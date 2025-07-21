Документы без посещения ЦОНов Шымкента: постаматы меняют подход к обслуживанию

Государственная корпорация «Правительство для граждан» продолжает внедрять в работу ЦОНов современные решения, соответствующие мировым трендам цифровизации. Одним из таких практических инструментов стали постоматы — устройства для автоматизированной выдачи документов в режиме 24/7, которые делают процесс получения государственных услуг еще более удобным и гибким.

С начала этого года, казахстанцы уже 1 623 раза получили документы через устройства самообслуживания, воспользовавшись удобством получения услуг без привязки к графику работы фронт-офисов. Сегодня постоматы установлены в 14 модернизированных Центрах обслуживания населения, оснащенных «Зонами 24/7» в 10 регионах страны. Это решение позволило значительно снизить нагрузку на секторы выдачи в ЦОНах и ускорить процесс обслуживания.

На сегодняшний день постоматы обеспечивают получение готовых документов по 19 наиболее востребованным государственным услугам. Среди них: повторные свидетельства и архивные справки актов гражданского состояния, дубликаты правоустанавливающих документов на недвижимость, а также документов об образовании всех уровней. Также, через сервис осуществляется выдача результатов по апостилированию официальных документов и регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной госрегистрации.

Воспользоваться услугой можно на этапе оформления заявки на госуслугу во фронт-офисе Госкорпорации, оснащенном устройством самообслуживания. Для этого необходимо сообщить специалисту о желании получить документ через постомат.

После того как сотрудники ЦОН поместят документы в постомат, услугополучателю приходит SMS-уведомление с указанием номера заявки, 6-значного кода, срока их хранения и местоположения устройства самообслуживания. Далее при получении документации услугополучателю необходимо ввести на экране устройства код из SMS-уведомления и пройти биометрическую идентификацию личности. После этого персональная ячейка локера откроется автоматически.

Важно помнить, что готовый документ необходимо забрать из персональной ячейки в течение 3-х дней. В случае если услугополучатель не сможет в установленный срок забрать документ, то он будет возвращен в ЦОН по месту оформления заявки для последующей выдачи.

Адреса ЦОНа, в котором установлен постомат: Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, 13А