Антикор завел уголовное дело по отношению полковника в Туркестанской области

Бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района подозревают в мошенничестве.

Его обвиняют в получении денег в размере 1 млн тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещения ущерба по уголовному делу расследуемого в полиции по факту мошенничества.

«В связи с полными признанием вины и возмещением причинённого ущерба, с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения «домашний арест», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении экс заместителя ведется досудебное следствие.