Автомобиль сгорел до тла в центре Шымкента

Легковушка «Opel» загорелась на пересечении Кунаева-Рыскулова перед жилым комплексом Биик, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 6 февраля днем. Видеозаписью поделились сотрудники ДЧС Шымкента. На кадрах видно, что салон автомобиля полностью сгорел. Клубы черного дыма поднялись в небо. К счастью, спасатели подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня. Рядом с пылающей машиной находилось несколько бизнес объектов. Пострадавших нет.

Спасатели предупреждают, при возникновении пожара в машине, немедленно звонить на 101, не пытайтесь потушить самостоятельно, не теряйте времени.

Из-за большого количества горючих веществ в автомобилях в случае пожара происходит сильное пламя, которое распространяется молниеносно.