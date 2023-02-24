Бесплатный хлеб — добрый челлендж в Шымкенте

Пенсионеры и нуждающиеся в Шымкенте могут забрать хлеб за спасибо. Каждую пятницу в торговой точке по Калдаякова горожане получают по свежей буханке.

Продукт первой необходимости владельцы магазина покупают у лучших производителей.

Жанна Мамырова местная жительница:

«Каждую пятницу тут бесплатный хлеб. Все жители рады этому, все соседи и весь район об этом знает. Они еще баурсаки по утрам выставляют в пятницу и угощают ими. Сама я очень часто прихожу сюда, 5-процентная скидка вообще облегчает жизнь. Особенно а такой сложный период, когда всё дорого»

Жансая Амирбаева местная жительница:

«Раздают бесплатный хлеб. Все мы очень рады. Большое спасибо владельцам магазина, они делают очень доброе дело!»

Добрую акцию в священный для мусульман день владельцы торговой точки запустили пол года назад, с момента открытия.

Айдана Асан владелица магазина «Арсенал»:

«Запустить добрый челлендж решил мой муж. Я его поддержала. Мы решили раздавать бесплатный хлеб через 2-3 недели, после того как открылись. Это 5 месяцев назад было. После нового года муж сказал «давай еще 5-ти процентную скидку добавим», я его поддержала. Вот так и все запустили. Пенсионеры, в основном, рады. Местные жители создали чат, там они рассказывают другим о том, что в нашем магазине хлеб бесплатно раздают и скидка есть».

Владельцы магазина уверены: Всевышний с лихвой вернет им добро. Но, каковы бы ни были мотивы благотворителей, главное — результат.