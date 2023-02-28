Чабан пытался покончить с собой после допроса в полиции

Чабан из Туркестанской области обвиняет полицейских в доведении его до самоубийства.

Мужчина заявил, что трое сотрудников пытались, путем угроз и избиения, повесить на него кражу скотов. Пастух не выдержал давления и решился на отчаянный шаг.

«Я не мог сдержать себя. Нервы были на пределе. До утра не выдержал и пытался наложить на себя руки», — говорит мужчина.

Свести счеты с жизнью Мурат Кашаганов решил из-за действий полицейских Тюлькубасского района. Вспоминает, как трое сотрудников забрали его в участок, обвинив в краже двух лошадей. Чабан рассказывает, что раньше он пас этих животных в соседнем селе. Но уверяет, к их исчезновению отношения не имеет. Сотрудники полиции , жалуется Мурат, якобы сначала, требовали возместить ущерб хозяину, украденных животных. А получив отказ, принялись выбивать показания.

«Запугивали меня. Один из них сказал: «Хочешь я тебе анашу подложу». Я ответил: «Давай, сделай, если тебе это с рук сойдет». Я сказал, что я чист, и что не буду платить!». В это время я не заметил, как он меня ударил сюда. Мне сложно было дышать после такого», — говорит Мурат Кашаганов житель Туркестанской области.

Но труднее всего для Мурата оказалось выдержать такое давление психологически. Вернувшись домой после допроса, ночью он решил повеситься во дворе. Супруга буквально вытащила его из петли, а после доставила мужа в больницу. На обидчиков Мурат и его родственники заявили в районную прокуратуру.

«Прокурор сказал, что мой брат во всем сознался. Если бы это на самом деле было так, то полицейские бы сразу возбудили дело и забрали бы в РОВД. Они бы не отпустили его просто так, и не сказали бы: «Мы завтра за тобой приедем». Поэтому от прокуратуры нет конкретных действий и ответа. На моего брата оказывали давление. Сотрудники довели его до попытки суицида», — говорит Бейбит Шынбаков брат пострадавшего.

Правда, никаких противоправных действий со стороны правоохранителей пока не установлено. Это показала предварительная проверка, сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области. Там добавили, что пастуха, которого подозревают в скотокрадстве ранее действительно вызывали на допрос.

«Однако, мужчина в тот день не пришел в полицию, а совершил попытку суицида во дворе своего дома. Данный факт зарегистрировали по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства», — говорит Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь департамента полиции Туркестанской области .

Теперь полицейскими займется районная прокуратура. В надзорном органе уже приступили к проверке.