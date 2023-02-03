Дороги областного значения остаются закрытыми

Речь идет о 23 участках на 11 автодорогах областного значения в Туркестанской области.

В связи с переливом воды перекрыта автодорога областного значения «Коксаят-Аксу-Саян-Мынбулак-М-32», 118-136 км. 117-179. Со вчерашнего вечера проезд на любом транспорте закрыт.

Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. В настоящее время ведутся работы по отводу вод в 4-х населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе и города Арысь.

В селе Карнак Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе одна территория школы. Из опасных участков эвакуировано 204 человека и около 200 мелко рогатого скота.

Для эвакуации и временного размещения подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб.

Работают телефоны горячей линии:

в Астане — 87172533284;

в Туркестанской области — 87253357881.

Всего задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, министерства обороны в количестве более 400 человек, почти 70 единиц техники, 35 мотопомп. В целях недопущения подтопления домов силами МЧС и МИО проведены работы по укладке мешкотары в количестве 12 000 единиц.