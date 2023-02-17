Freedom Holding Corp. приобретает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC

Freedom Holding Corp. расширяет свое присутствие на рынке США и приобретает Maxim Group LLC вместе с ее дочерней организацией Maxim Financial Advisors LLC.

Компания осуществляет инвестиционно-банковскую, брокерскую и аналитическую деятельность. Maxim Group LLC будет приобретена за денежные средства и обыкновенные акции. Примерная стоимость составит 400 млн долларов.Данная сделка усилит международную экспансию холдинга, которая началась с покупки американской компании Prime Executions Inc. в декабре 2020 года.

Maxim Group LLC – инвестиционный банк, основанный в 2002 году. Он занимает лидерскую позицию среди банков, оказывающих услуги для развивающихся компаний по всему миру и занимающихся размещениями и альтернативными транзакциями. За последние 10 лет Maxim Group LLC привлекла более 80,6 млрд долларов на рынках капитала в результате совершения 1110 сделок. Только за последние три года в качестве букраннера или агента по размещению, участника синдиката, финансового консультанта компания осуществила 464 сделки на общую сумму более 39 млрд долларов.

В этот период самыми крупными IPO, организованными компанией, стали первичные размещения BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), BlackRock ESG Capital Allocation Trust (ECAT), а также Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), Churchill Capital Corp III (CCX), Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Она регулярно входит в ТОП-3 финансовых организаций с малой капитализацией в своей отрасли.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.:

«Мы стремимся к расширению нашего глобального присутствия. При этом мы понимаем, что важнейшей составляющей такой стратегии является достаточная представленность на американском рынке. Фундаментальная сделка с Maxim Group значительно ускорит рост и продолжит развивать нашу деятельность в США».

По завершении сделки Исполнительным председателем Maxim Group LLC станет Роберт Вотзяк, Клиффорд Теллер – Главным исполнительным директором, а Крис Фиоре – Президентом.

Роберт Вотзяк, Президент и Главный исполнительный директор Freedom Capital Markets:

«Мы надеемся, что в постоянно меняющихся условиях рынка мы выстроим историю успеха и процветания Maxim. У меня есть большой опыт работы со многими представителями данной компании, поэтому я уверен, что эта команда способна обеспечить стремительный рост бизнеса во всех направлениях».

Корпоративное и институциональное влияние Maxim в Азии, Греции, Израиле и большей части Западной Европы расширит брокерскую и глобальную дистрибьюторскую сеть Freedom Holding Corp. Объединение компаний обеспечит большой выбор финансовых продуктов для удовлетворения различных потребностей широкой клиентской базы.

Клиффорд Теллер, Президент Maxim Group LLC:

«Наша команда готова к совместной работе с Freedom Holding Corp. над созданием финансовой компании мирового уровня. Благодаря дифференцированной дистрибьюторской сети, огромным ресурсам и синергии между филиалами Freedom у Maxim теперь есть возможность эскпоненциально расти во всех направлениях инвестиционно-банковской деятельности. Одновременно мы будем создавать уникальные решения для наших клиентов на рынке капитала США».

О Freedom Holding Corp.

FreedomHoldingCorp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom. Организация является профессиональным участником KASE, AIX, UZSE, UX. Компании холдинга представлены в таких странах, как Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Великобритания, Греция, Испания, Франция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Кипр и США.

О компании Maxim Group LLC

Maxim Group LLC – это инвестиционно-банковская компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Maxim Group LLC предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая управление частным и глобальным институциональным капиталами, ценные бумаги с фиксированным доходом, продажу и торговлю производными финансовыми инструментами, а также анализ рынка ценных бумаг. Инвестиционно-банковская группа сфокусирована на компаниях малого бизнеса и новых растущих компаниях в области судоходства, энергетики, здравоохранения, технологий, розничной торговли, бизнеса и финансовых услуг.

Институциональное покрытие Maxim Group LLC охватывает Северную и Южную Америку, Европу и Азию. Компания Maxim Group LLC зарегистрирована в качестве брокера-дилера в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и является членом следующих органов: Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA); Совет по регулированию муниципальных ценных бумаг (MSRB); Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC); Фондовый рынок NASDAQ и NYSE Arca, Inc.