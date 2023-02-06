Как получить машину по льготному автокредитованию

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Тина Кудайберген
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Сегодня в Казахстане запустили пилотную платформу по приему заявок по автокредитованию. Какие машины могут получить казахстанцы и как правильно подать заявку:

  • Заявки принимаются на сайте autonesie.kz
  • Заявки будут приниматься только с компьютера с помощью ЭЦП
  • На компьютере должна быть установлена программа ncalayer
  • В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункт «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки — невозможно.
  • Ознакомление с условиями договора оферты. В случае согласия с условиями требуется нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку вводом ключа ЭЦП.
  • По итогам проверки всплывает окно об успешной регистрации с указанием автопроизводителя. Проверить зарегистрированную заявку можно через «Личный кабинет».

Заявку отклонят в двух случаях:

1.Вы уже получали автокредит в рамках программы

2.Имеете актуальную заявку на платформе.

Какие марки автомобилей доступны по программе:

Автопроизводители и марки автомобилей ТОО “СарыаркаАвтоПром”

Chevrolet

  • Chevrolet Spark
  • Chevrolet Nexia
  • Chevrolet Cobalt
  • Chevrolet Tracker

Kia

  • Kia Picanto
  • Kia Cerato
  • Kia K5
  • Kia Soul
  • Kia Seltos
  • Kia Sportage
  • Kia Ceed

JAC

  • JAC S3
  • JAC S5
  • JAC JS4
  • JAC J7
  • JAC S7
  • JAC JS6

Hyundai

  • Hyundai Accent
  • Hyundai Elantra
  • Hyundai Sonata
  • Hyundai Tucson
  • Hyundai i30
  • Hyundai Bayon

Стоимость автомобиля по условиям программы не должна превышать 15 млн тенге.

Сумма кредита  должна составлять не больше 10 млн тенге.

Первоначальный взнос не требуется.

Ставка вознаграждения 4% годовых (ГЭСВ не более 7,5% годовых)*

Срок финансирования не более 7 лет.

*ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) для заемщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в том числе в залог).

Обязательные требования:
Финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода;
Заемщик, самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

Сообщаются о технических перегрузках на сайте. В первую минуту старта программы сайт autonesie.kz посетили 125 тысяч граждан.

Первые 18 секунд 761 казахстанцев зарегистрировали свои заявки, об этом говорится в фонде развития промышленности.

Программа по льготному автокредитованию долгосрочная, она рассчитана на 30 лет. Следующий прием заявок будет доступен в марте, а далее уже на ежемесячной основе.

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