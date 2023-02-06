Как получить машину по льготному автокредитованию

Сегодня в Казахстане запустили пилотную платформу по приему заявок по автокредитованию. Какие машины могут получить казахстанцы и как правильно подать заявку:
- Заявки принимаются на сайте autonesie.kz
- Заявки будут приниматься только с компьютера с помощью ЭЦП
- На компьютере должна быть установлена программа ncalayer
- В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункт «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки — невозможно.
- Ознакомление с условиями договора оферты. В случае согласия с условиями требуется нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку вводом ключа ЭЦП.
- По итогам проверки всплывает окно об успешной регистрации с указанием автопроизводителя. Проверить зарегистрированную заявку можно через «Личный кабинет».
Заявку отклонят в двух случаях:
1.Вы уже получали автокредит в рамках программы
2.Имеете актуальную заявку на платформе.
Какие марки автомобилей доступны по программе:
Автопроизводители и марки автомобилей ТОО “СарыаркаАвтоПром”
Chevrolet
- Chevrolet Spark
- Chevrolet Nexia
- Chevrolet Cobalt
- Chevrolet Tracker
Kia
- Kia Picanto
- Kia Cerato
- Kia K5
- Kia Soul
- Kia Seltos
- Kia Sportage
- Kia Ceed
JAC
- JAC S3
- JAC S5
- JAC JS4
- JAC J7
- JAC S7
- JAC JS6
Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Hyundai Sonata
- Hyundai Tucson
- Hyundai i30
- Hyundai Bayon
Стоимость автомобиля по условиям программы не должна превышать 15 млн тенге.
Сумма кредита должна составлять не больше 10 млн тенге.
Первоначальный взнос не требуется.
Ставка вознаграждения 4% годовых (ГЭСВ не более 7,5% годовых)*
Срок финансирования не более 7 лет.
*ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) для заемщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в том числе в залог).
Обязательные требования:
Финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода;
Заемщик, самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.
Сообщаются о технических перегрузках на сайте. В первую минуту старта программы сайт autonesie.kz посетили 125 тысяч граждан.
Первые 18 секунд 761 казахстанцев зарегистрировали свои заявки, об этом говорится в фонде развития промышленности.
Программа по льготному автокредитованию долгосрочная, она рассчитана на 30 лет. Следующий прием заявок будет доступен в марте, а далее уже на ежемесячной основе.