Как получить машину по льготному автокредитованию

Сегодня в Казахстане запустили пилотную платформу по приему заявок по автокредитованию. Какие машины могут получить казахстанцы и как правильно подать заявку:

Заявки принимаются на сайте autonesie.kz

Заявки будут приниматься только с компьютера с помощью ЭЦП

На компьютере должна быть установлена программа ncalayer

В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункт «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки — невозможно.

Ознакомление с условиями договора оферты. В случае согласия с условиями требуется нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку вводом ключа ЭЦП.

По итогам проверки всплывает окно об успешной регистрации с указанием автопроизводителя. Проверить зарегистрированную заявку можно через «Личный кабинет».

Заявку отклонят в двух случаях:

1.Вы уже получали автокредит в рамках программы

2.Имеете актуальную заявку на платформе.

Какие марки автомобилей доступны по программе:

Автопроизводители и марки автомобилей ТОО “СарыаркаАвтоПром”

Chevrolet

Chevrolet Spark

Chevrolet Nexia

Chevrolet Cobalt

Chevrolet Tracker

Kia

Kia Picanto

Kia Cerato

Kia K5

Kia Soul

Kia Seltos

Kia Sportage

Kia Ceed

JAC

JAC S3

JAC S5

JAC JS4

JAC J7

JAC S7

JAC JS6

Hyundai

Hyundai Accent

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson

Hyundai i30

Hyundai Bayon

Стоимость автомобиля по условиям программы не должна превышать 15 млн тенге.

Сумма кредита должна составлять не больше 10 млн тенге.

Первоначальный взнос не требуется.

Ставка вознаграждения 4% годовых (ГЭСВ не более 7,5% годовых)*

Срок финансирования не более 7 лет.

*ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) для заемщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в том числе в залог).

Обязательные требования:

Финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода;

Заемщик, самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

Сообщаются о технических перегрузках на сайте. В первую минуту старта программы сайт autonesie.kz посетили 125 тысяч граждан.

Первые 18 секунд 761 казахстанцев зарегистрировали свои заявки, об этом говорится в фонде развития промышленности.

Программа по льготному автокредитованию долгосрочная, она рассчитана на 30 лет. Следующий прием заявок будет доступен в марте, а далее уже на ежемесячной основе.