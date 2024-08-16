В Туркестане чествовали сотрудников органов государственных доходов

В областном центре состоялось праздничное мероприятие, посвященное 10-летию органов государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Органам государственных доходов исполнилось 10 лет. В Туркестане знаменательную дату отметили праздничным концертом. Заместитель акима области выступил на торжественном мероприятии и поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех сотрудников органов государственных доходов с 10-ым профессиональным праздником! Ваша работа включает в себя много важных нюансов: социальную стабильность в обществе, повышение правовых знаний населения, меры контроля налоговых поступлений в бюджет и экономическую безопасность. Туркестанская область является одним из регионов республики, где происходит наибольшее количество внешнеэкономических отношений. В течение этих десяти лет вы вносили вклад в экономический рост. В результате объединения департамента государственных доходов и акимата области работа выполняется качественно. Стабильность экономики зависит от налоговых поступлений. Поэтому хочу поблагодарить вас за ваш труд!», — говорит Нуралхан Кушеров, заместитель акима Туркестанской области.

По результатам 7 месяцев работы в государственный бюджет в Туркестанской области поступило 403 млрд тенге, план выполнен на 105,5%. В области оказывают 31 вид деятельности в налоговой и таможенной сфере. Также через таможенные посты в среднем за сутки перевозится около 100 тысяч тонн грузов.

«Поздравляю вас всех с профессиональным праздником. Сейчас в области действует единый контакт-центр департамента для оказания услуг и предоставления экстренной информации налогоплательщикам. В центр ежедневно обращаются около 500 налогоплательщиков с различными вопросами, чтобы получить ответы без посещения органов доходов. Кроме того, несмотря на то, что Туркестанская область является густонаселенным регионом, на 3-м этапе всеобщего декларирования, декларацию сдали 454 183 человека из 538 252 человек«, — говорит Максат Нурахаев, руководитель департамента государственных доходов по Туркестанской области .

В стране разрабатывается новый налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно работать над совершенствованием системы сбора налогов и сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование.

«Нужно понимать, что перед нами стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики. Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

На праздничном вечере нагрудным знаком 10-летия Комитета государственных доходов Министерства финансов наградили заместителя акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, акима города Туркестан Нурбола Турашбекова, председателя Туркестанского областного филиала партии «AMANAT» Алтынсары Умбеталиева и пенсионеров органов государственных доходов.