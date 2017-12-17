То, что я показываю на подиуме, это моя история — Айнур Турисбек

Узнав о предстоящем модном показе Айнур Турисбек, я долго думал: что же покажет необычный дизайнер в своей коллекции. Моду многие называют философией, правда, одни считают даже своим политическим оружием, другие же — образом жизни. Какая философия заложена в fashion show «Как я люблю…» Айнур, было интересно не только мне.

Перед началом показа в большом концертном холле АTLAS не очень людно, столики почти заняты, за кулисами идут последние приготовления. В полутьме закрытого помещения слышен уверенный голос Айнур, модельер сама работает с ребятами, которые будут представлять по сути ее своеобразный взгляд на жизнь.

Высокая девушка выходит из раздевалки, переживая, сжимая руки и напоминая себе, что пришло время и самой переодеться. На предложение дать интервью приносит извинения и просит подождать окончания, конечно, если это нужно нашей съемочной группе, на что мы соглашаемся.

Под звуки странной динамичной музыки открывается занавес, на сцену выходят модели: парни в спортивных костюмах, девушки в обуви, которую сегодня не встретишь нигде, дизайн заставляет обратить внимание…

После показа модели представляют автора, популярный дизайнер выходит на сцену в черном пышном платье и в кожаных сапогах. Айнур порывисто проходит по сцене, благодарит всех и спешно удаляется…

Дождавшись, пока закончится селфи-сессия, мы приглашаем Айнур к разговору.

— Кто такая Айнур Турисбек? О вас говорят по-разному, одни говорят — закрытая, другие говорят — странная.

— Для меня, как для человека творческого, важно признание, и спасибо вам, что интересуетесь мною, особенно на родине. Вы понимаете, добившись признания в Париже, который каждый день штурмуют миллионы дизайнеров, я считаю, мне это удалось благодаря моей истории, благодаря этнике и тому, что я никогда не забывала, и не забываю кто я!

Человек многогранен, и я к примеру никогда не думала, что начну заниматься модой, и вот 2012 году мне пришло это в голову. Я обычная, а загадка — она должна быть в каждом человеке. Я не пытаюсь привлечь внимание, мнений много, есть хорошее и плохое, я не пытаюсь выделиться. Цель моя — реализовать себя по максимуму, я не пытаюсь нравиться всем, я хочу реализовать себя без лжи, прошу это отметить.

То, что я делаю, я творю, я не лгу. Это мое видение, мой мир, и в него я впускаю каждого, кто со мной согласен и не только. А что касается моей личности конкретно, может существовать миллион мнений, от которых, поверьте мне, я не стану меняться. Я это точно знаю, я уверена!

— Ваши работы редко повторяются, что вас мотивирует? То, что вы создаете это актуально сегодня?

— В моде есть тоже свои законы, создание коллекции — это не просто пошив одежды, чтобы у тебя это купили. Это концепция, это философия. Это будет странно слышать, но перед каждой коллекцией я пишу свою повесть, только затем рождаются образы. Задача бренда — стать узнаваемым, тебя должно что-то вдохновить. То, что я показываю в своей коллекции — это моя история, это мое видение, я ее никому не навязываю. Я не пробиваю и не лоббирую свои интересы в модной индустрии, я просто с ней делюсь, я творю то, что вижу и представляю. И не надо меня судить строго. Критиковать каждый мастак!

— Фильм «Шежире» увидели многие, этот фильм о вашей семье и традициях народа. Что планируете еще?

— «Шежире» был драйв-тест, далее мы показали спектакль в Алматы под названием «Ер-Тостик», он был придуман по мотивам коллекции «Бата». Я пытаюсь передать то, от чего мы пришли, хочу, чтоб все знали величественность нашего народа, хочу передавать всегда это, я это и буду делать. А то, что в фильме снимались и члены моей семьи, это да, мы творческие люди (смеется). И вы знаете, после фильма и спектакля было столько положительной реакции, и это не только в нашей стране, но и из-за рубежа. Я не ожидала, я вообще не думала, что будет такое внимание.

— Мода развивается, появляются новые модельеры и дизайнеры, есть и известные. Вы сотрудничаете с кем-нибудь?

— Конечно! А без этого никак, мы работаем со многими мастерами. В моде есть свои законы, есть законы сбыта, продвижения и многое другое. Мы к этому идем! Бренд считается брендом, когда он живет по законам бренда. Мало сказать, нужно отвечать за свои слова. И это не только в моде, это по жизни так. Я стараюсь, чтоб со мной рядом были те, кто отвечает за свои слова. В моей семье с пеленок этому учат! Я добавлю, наша одежда с характером, и не каждый сможет ее осилить.

— Кто вас мотивирует? Ваша фамилия очень известная не только в стране, вы когда-нибудь спрашиваете советы отца, фамилия вам помогает?

— Вся семья. Мы дружны! Один в поле не воин. Можно думать, что ты весь из себя крутой, но без единства ничего не выйдет. Моя семья для меня все. За что я безумно люблю свою семью, так это за поддержку. Мне часто приходят идеи, порой такие, которые мне кажутся безумными, и вот когда я прошу поддержки, мои родные меня чуток где-то поправят, но поддержат. Они верят в меня, они знают что Айнур Турисбек свою фамилию не подведет! Они говорят мне: «Вперед». Папа в меня верит, ту ответственность, которую мы впитали с молоком матери, вот это действует, это работает!

— А ваши дети какие? Какая вы Мама? Они носят вашу одежду?

— ‎Ой, дети всегда меня поддержат, они участвуют всегда в моих показах, они со мной в Париже, в Казахстане. Ну насчет мнения, наверное лучше их спрашивать, у них есть свое мнение. Моей дочке 18 уже, мы с ней подруги!

— Вы все время говорите, что мода это просто хобби, а кто вы по профессии?

— Я вообще юрист по образованию, мода — это хобби, да, я люблю творчество. Мы ставим искусственные границы серьезного и не серьезного, черного к белому и так далее. Я разносторонний человек, но определенный. Многие говорят мол: «Айнур, почему ты всегда в черном?» Нет это не так, я не обращаю внимания на цвет, сегодня я в черном, через час в красном. Я не обращаю внимания на это. Как говорят, творческие люди по-своему с ума сходят, так и мы все.

— Вы часто плачете?

— Ой, чтоб я заплакала, наверное нужно меня довести очень сильно! Ну, иногда могу заплакать под медлячок такой. Хоть многие и не согласятся, но я позитивный человек, я редко улыбаюсь, но это не значит, что я всегда реву. Меня радуют мои родители, моя семья, мои друзья, моя работа. Плакать можно всегда, а вот радоваться…

— Как вы относитесь к политике?

— Вообще я хотела стать депутатом, для того, чтоб установить законы о предупреждении! На этом все! Пусть всегда будет солнце!

Во время интервью нас несколько раз перебивали агенты Айнур Турисбек, напоминая, что на улице масса людей ожидает фото, модельер уже не смогла усидеть, осознавая что ее ждут. Айнур извинилась и отправилась к своим поклонникам.

К слову, на Kazakhstan Fashion Week марка Айнур Турисбек дебютировала в октябре 2013 года. Восхождение на олимп Айнур Турисбек начала сравнительно недавно, обладатель звания «Дизайнера Года» — премии Fun Fearless Female. У Айнур есть основная работа, она — топ-менеджер в энергетической компании.

Шуддин Саидов