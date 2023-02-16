Квартирант ударил сына арендодателя ножом в Шымкенте. Суд вынес приговор

Подсудимого признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы. Им оказался 52-летний мужчина.

Как выяснилось, мужчина снимал времянку в общем дворе с арендодательницей и её сыном. В злополучную ночь квартирант в состоянии алкогольного опьянения попросил сына хозяйки подвести его по определенному адресу.

Во время поездки подсудимый попросил остановиться возле магазина и начал требовать от молодого человека выплаты долга матери. Жертва в этом ему отказала, после чего мужчина достал кухонный нож и ударил в грудь парня и скрылся с места.

Сын хозяйки попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в городе и завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» его признали виновным.