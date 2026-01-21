Череда жестоких убийств и кадровые изменения в ДП Шымкента

В Шымкенте сразу несколько резонансных преступлений за короткое время вновь поставили под вопрос уровень общественной безопасности. Убийство студентки Нурай Серикбай прозвучало на уровне Президента и привело к кадровым решениям в полиции. Буквально сразу после смены руководства в городе произошло новое громкое преступление, которое получило резонанс по всему Казахстану.

Глава государства публично заявил о необходимости дать правовую оценку действиям департамента полиции города. В системе МВД были приняты кадровые решения. Начальник ДП Шымкента и его первый заместитель освобождены от занимаемых должностей.

Временно исполняющим обязанности начальника Департамента полиции города Шымкента назначен полковник Арман Бейсенбаев. Офицер с более чем 28-летним стажем службы.

На фоне этих изменений в центре Шымкента произошло новое тяжкое преступление. Вечером 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова, казалось, обычное ДТП за считаные минуты переросло в жестокую расправу. Участниками разборки с поножовщиной стали мужчины трех автомобилей: Camry, Lexus и Hyundai. В итоге, водитель и пассажиры авто марки Hyundai получили ножевые ранения. Один из них — 40-летний житель Шымкента был увезен с места происшествия. Позже его тело было обнаружено близ больницы села Темирлан. Еще один мужчина был госпитализирован.

Позже в сети стала распространятся информация о том, что и второй пострадавший скончался. Однако, в городском управлении здравоохранения опровергли эту информацию.

«Пациент 1990 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в Городскую клиническую больницу № 1. У больного выявлена проникающая ножево-резаная травма левой грудной клетки, проведено экстренное оперативное лечение. В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии, получает интенсивное лечение в отделении интенсивной терапии», — сообщили в ведомстве.

По неофициальной информации, автомобили Camry и Lexus, на которых скрылись злоумышленники, позже обнаружили в разных районах города — их отследили по камерам видеонаблюдения. В розыске находится ВАЗ 2114, на котором предположительно в Ордабасинский район вывезли 40-летнего мужчину.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Департаментом полиции города Шымкента принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц. В оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, задействованы все силы и средства Департамента полиции», — сообщили в ДП Шымкента.

Последние события обострили вопрос ответственности и эффективности работы правоохранительных органов в мегаполисе. Арману Бейсенбаеву, который еще вчера утром занимал должность первого заместителя начальника ДП Туркестанской области, буквально с ходу досталось расследование резонансного преступления. Мы следим за развитием событий.