Латать ямы на дорогах Шымкента начнут через неделю

В Шымкенте уже в следующий понедельник начнется ремонт дорог с ямами, вызванных ливневыми дождями, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Ремонтными работами в каждом районе будут заниматься по 5 бригад. Работы стартуют с момента открытия асфальтного завода -20 февраля. В первую очередь займутся главными центральными улицами, а после перейдут на внутриквартальные.

Всего же в мегаполисе планируют отремонтировать 9 500 м2 дорожного полотна на улицах:

Темирлановское шоссе;

А-2 объездная дорога 5,6,8 этап, ул. Тленшина;

проспект Байдибек би, проспект Кунаева;

улица Жибек жолы;

улица Аль-Фараби;

проспект Тауке хана;

проспект Түркестана;

улица Толе би;

улица Сайрам;

улица Елшібек батыр, улица Кутузова;

улица Сіргелі;

улица Сулейменова, Назарбекова, Терешкова;

улица Қабанбай батыра, Калдаякова;

улица Казиева;

улица Пазикова;

улица Абая;

улица Спатаева;

улица Сеченова;

улица Ю.Сареми;

улица Ибрагим ата;

улица Әмір темір, Ш.Кошерова, Желтоксана.