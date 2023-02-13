Латать ямы на дорогах Шымкента начнут через неделю

В Шымкенте уже в следующий понедельник начнется ремонт дорог с ямами, вызванных ливневыми дождями, передает OTYRAR.
Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Ремонтными работами в каждом районе будут заниматься по 5 бригад. Работы стартуют с момента открытия асфальтного завода -20 февраля. В первую очередь займутся главными центральными улицами, а после перейдут на внутриквартальные.
Всего же в мегаполисе планируют отремонтировать 9 500 м2 дорожного полотна на улицах:
Темирлановское шоссе;
А-2 объездная дорога 5,6,8 этап, ул. Тленшина;
проспект Байдибек би, проспект Кунаева;
улица Жибек жолы;
улица Аль-Фараби;
проспект Тауке хана;
проспект Түркестана;
улица Толе би;
улица Сайрам;
улица Елшібек батыр, улица Кутузова;
улица Сіргелі;
улица Сулейменова, Назарбекова, Терешкова;
улица Қабанбай батыра, Калдаякова;
улица Казиева;
улица Пазикова;
улица Абая;
улица Спатаева;
улица Сеченова;
улица Ю.Сареми;
улица Ибрагим ата;
улица Әмір темір, Ш.Кошерова, Желтоксана.