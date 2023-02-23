Новая технология по очистке подземных вод придумали в Шымкенте

Качество питьевой воды в Шымкенте повысят за счет новой технологии по очистке подземных вод, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Министерство науки и высшего образования выделили на проект 323 млн тенге, еще 33 млн вложил инвестор, что позволяет ученым «разгуляться» в своих исследованиях.

Сейчас уже изучены 52 месторождения и везде свойства воды разные. В отличии от зарубежных аналогов системы очистки, которые ориентированы на солёность воды, отечественная система имеет свой индивидуальный подход, что и делает его уникальным, говорят специалисты.

«Мы будем все эти технологии по Казахстану очистные сооружения оптимизировать, модернизировать и ставить свои мобильные очистные установки», — говорит Абдугани Азимов, заведующий научно-исследовательской лабораторией ЮКУ им. М. Ауэзова.

Ученые выяснили, что по Казахстану все еще используют технологи советских времен, которые уже устарели. Сейчас разработчики собирают модульные блоки, чтобы даже в самых отдаленных сёлах можно было использовать данную технологию очистки подземных вод.

Бизнес-партнеры считают, что современные технологии в разы выгоднее так как не требуют реагентов, которые стоят немалых денег.