Шымкентские школьники создали «Умный дом»

Новые технологии, облегчающие жизнь, создают шымкентские школьники. Ученики специализированной трехъязычной школы-интерната №2 изобрели макет умного энергосберегающего дома, передает корреспондент OTYRAR.

Инновационный проект одарённые дети представили на республиканском конкурсе в Алматы и заняли первое место. Проект «умного дома» одарённых детей произвел настоящий фурор. Изобретение поможет сэкономить электроэнергию и время.

Амина Каныбек, школьница:

«Используя датчики в макете умного дома, мы учли — выключение и включение света, с помощью хлопка. Благодаря специальным датчикам свет в доме также горит разными цветами».

Рамазан Коныс, школьник:

«Наш проект имеет инновационный подход с момента входа в дом. Дверь можно открыть через Bluetooth. В доме установлена программа контроля влажности, через приложение можно проверять воздух в доме. Кроме того, работает лучшая система пожаротушения».

Проект «умного дома» ученики подготовили за рекордно короткие сроки. На республиканском фестивале, шымкентская команда выполнила 12 из 14 поставленных задач. Руководитель проекта говорит: высоких результатов дети добились благодаря настойчивости и заинтересованности.

Беклан Бастанбек, учитель специализированной трехъязычной школы-интерната №2:

«Мы вошли в состав республиканской команды. Это — высшая лига. Основная идея инновационного проекта здесь — энергосберегающие роботы, которые занимаются процессом сбора различной энергии».

Школьная команда принимала участие в соревнованиях, проходивших в Германии и вошла в шестерку лучших. Сейчас в школе-интернате порядка 50 учеников изучают тонкости новых технологий.

Беседовала Коркем Усибалиева