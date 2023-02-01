О последствиях статуса банкротства рассказали в Минфине

Как будут проверять казахстанцев, которые захотят объявить себя банкротами, рассказали на брифинге в министерстве финансов страны.

Сейчас заявки на банкротство подали больше 10 тысяч казахстанцев. Всего процедуру могут пройти больше миллиона человек. Правда, нет гарантий, что все должники захотят объявлять себя банкротами, так как потом будут действовать ограничения на получение кредита в течение пяти лет.

«Это дело добровольное. Я более чем уверен, что большинство граждан, учитывая, что статус «банкрот» — это как черная метка, будут принимать взвешенные решения, тем более пятилетнее ограничение будет на получение кредита и семь лет в реестре банкротов будут состоять. Мы такой прогноз не можем сделать, что придет именно миллион человек. Но по тем заявкам, что к нам ежедневно поступают в течение 25 дней января, обратилось более 10 тыс. человек», — говорит Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК.

Стоимость процедуры судебного банкротства — 70 тысяч тенге. Бесплатной она будет только для социально уязвимых граждан. Помогать жителям будут финансовые управляющие. Это бухгалтеры, аудиторы, юристы и прочие специалисты. Их услуги оплатит государство.

«Внесудебное банкротство возможно исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при условиях долга не более 1 600 МРП или 5,52 млн тенге, непогашении долга в течение 12 месяцев, в отсутствии имущества и при проведенном урегулировании с банком по долгам. Само же внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов, районными управлениями«,- говорит Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК.

Но не все так просто. Казахстанцев, желающих стать банкротами будут проверять.

«После подачи заявления в госорганы отправляются запросы. Это 22 источника информации, откуда мы получаем данные. Семь госорганов и шесть организаций – с ними уже налажена интеграция. Мы проверяем на соответствие критериям. Если гражданин соответствует всем критериям, указанным в законодательстве, то в течение 15 дней мы одобряем его заявление и включаем его в реестр. Потом идет дальнейшая процедура рассмотрения заявления на банкротство»,— говорит Ержан Биржанов.

Подать заявку можно не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться онлайн-сервисом eGov и приложением e-Salyq Azamat. В течение 15 дней банки и микрофинансовые организации примут решение или предложат иные условия разрешения ситуации. В качестве медиатора выступает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. По данным Минфина, воспользоваться процедурой банкротства смогут больше миллиона казахстанцев.