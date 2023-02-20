Об убийце детского интеллекта рассказал психолог

Ученые во всем мире сходятся во мнении, что современные гаджеты вызывают необратимые последствия для головного мозга еще не окрепших детей. Смартфоны с интернетом могут довести ребенка до депрессии, чрезмерной раздражительности и «убить» чувство реальности.

Не больше часа в день по будням и два часа по выходным. Ольга Александрова внимательно контролирует, сколько ее восьмилетняя дочь Василиса сидит в телефоне. Говорит, раньше она проводила все свое свободное от уроков время за гаджетами. Но затем увлечение начало перерастать в зависимость, а зрение портиться.

«В свободное время, когда она не занята уроками и телефоном, она рисует у нас, играет развивающие игры, ходим в центр также развивающий и кружки», — говорит Ольга Александрова, жительница Шымкента.

Аналитики международного центра журналистики провели исследование информационной грамотности казахстанских школьников. В нем опросили почти 6 тысяч учащихся, и выяснилось, что больше 60% подростков в возрасте 14-15 лет проводят в сети 3 и более часа.

Анализ показал, что 9 из 10 учащихся каждый день используют интернет для общения в мессенджерах и социальных сетях. 8 из 10 ежедневно проводят время в YouTube, столько же заходят в сеть в учебных и образовательных целях. При этом в среднем, половина опрошенных школьников использует гаджеты для игр, просмотра фильмов и покупок в интернет-магазинах, а также читают новости.

Чрезмерное использование гаджетом может ухудшить зрение, у тех детей, которые проводят много времени за компьютерами и телефонами появляется рассеянность и невнимательность. А еще, по словам психологов, они могут вызвать зависимость, раздражительность и желание уйти в виртуальное пространство. За этим может скрываться побег от реальности, в которой есть свои взлеты и падения.

«У меня уже было несколько случаев таких показательных, что ничего не значимо в этой жизни, телефон и всё, телефон только важен. Он уже потерян в этом мире, а как он дальше будет жить«, — говорит Герман Владимиров, психолог.

Специалисты рекомендуют не давать смартфоны детям до 5 лет, затем вводить гаджет постепенно по 10-15 минут. В начальной школе общее время, которое ребёнок пребывает у экрана не должно превышать 45 минут в день. Для подростков от 14 лет оптимальное время не больше трех часов. При этом специалисты отмечают, что гаджеты это неплохо, с их помощью можно узнавать полезную информацию. Главное не посвящать им все свободное время, а на своем, родительском примере показать, что есть много других увлечений без телефона в руках.