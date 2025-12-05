Шымкентцев предупредили о некорректных начислениях за свет

В ноябре 2025 года при проведении профилактических работ в системе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» произошёл технический сбой. В результате счета за потреблённую электроэнергию за ноябрь были сформированы некорректно.

Как сообщили в компании, перерасчёт будет произведён, и исправленные счета поступят потребителям в декабре.

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» просит жителей отнестись к ситуации с пониманием. По вопросам можно обращаться в колл-центр по телефону 8-7252-777-333 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.