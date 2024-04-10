Да будет свет: Асар-2 полностью обеспечили электроэнергией

В Шымкенте микрорайон Асар-2 полностью обеспечен электроэнергией.

Местные жители долго ждали этого дня. На втором этапе проекта, на который потребовалось более 1 млрд тенге, 1 150 абонентов получат возможность подключиться к качественной электроэнергии.

На окраине Шымкента растет количество потребителей, присоединенных к электрическим сетям. На этот раз блага цивилизации дошли до микрорайона Асар-2, жильцов обеспечили 100-процентной государственной электроэнергией. Местные жители говорят, что раньше тариф на свет сильно бил по карману. Владельцы частных трансформаторов устанавливали баснословные расценки. Теперь стало намного легче, говорят люди.

Турдалы Шынасылов, житель микрорайона Асар-2:

«До этого мы были подключены к частным трансформаторам. Платили 40 тенге за киловатт. Очень дорого. Людям было очень тяжело. Теперь мы счастливы. Качественная электроэнергия от государства приходит».

Работы по освещению микрорайона Асар-2 качественным источником света начались в ноябре прошлого года. Строительство распределили на два этапа. На проект было выделено больше одного млрд ста млн тенге. Ответственные говорят, что теперь абонентам нужно всего лишь подготовить документы — договор с энергоснабжающей компанией заключит государство.

Жандарбек Абдуалиев, представитель подрядной организации:

«Здесь проложен подземный кабель длиной 6 километров. Установлены 11 трансформаторов и в нашем проекте рассматривается 1 150 домов. Все они будут подключены к энергоснабжению совсем скоро».

Рзабек Мендикулов, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

«Жители должны теперь собрать и заполнить документы. Потом они заключат договор, работы по подключению к электроэнергии, проведём мы».

По данным управления, в Шымкенте сегодня 81 жилой массив полностью обеспечен качественной электроэнергией.