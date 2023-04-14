В Шымкенте подключают к электроэнергии 8 населенных пунктов

С этого года все шымкентцы смогут пользоваться качественным электроснабжением, проводимым государством.

По информации городского управления энергетики, в 2023 году в 8 населенных пунктах третьего мегаполиса будет завершено строительство нескольких объектов энергетики и обеспеченность энергией достигнет 100%. Таким образом, горожане больше не будут тратить средства на услуги частных компаний как раньше.

Работы по подключению электрического освещения должны проводиться бесплатно. Таким образом горожане смогут сэкономить на электроэнергии. По словам главного специалиста городского управления энергетики Есбола Уликова, если свет подводится за государственный счёт, то и его подключение должно быть бесплатным. Некоторые горожане, желая побыстрее присоединиться к линии, собирают по 5-10 тысяч тенге и нанимают специалиста-электрика. Но специалисты говорят, что это лишние расходы.

«Согласно положению проектно-сметная документация, всё необходимое оборудование, счётчик, электрощит, а так же 20 метров кабеля сечением два и шесть приобретается за государственный счёт. Затем организация «Онтустик жарык транзит» будет проводить абонентские работы. Все это делается бесплатно. Но некоторые жители нанимают частных электриков и платят за подключение. Этого не стоит делать», — рассказал главный специалист Управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент Есбол Уликов.тле

В этом году 100 процентов населенных пунктов Шымкента будут подключены к качественной энергосистеме. Проблема полного обеспечения электроэнергией будет снята по завершению работ в 8 населенных пунктах. Таким образом горожане перестанут переплачивать вдвое больше за 1 кВт / ч электроэнергии частным компаниям. Тариф на электроэнергию подведённую государством физическим лицам составляет-17 тг, юридическим — 35 , а бюджетным организациям-39 тг.

«Будут завершены населенные пункты: Нурсат, Кайнарбулак, Туркестан, Батыс, Туран, подстанция Акжар и Жанакурылыс, Бозарык, Асар. В марте мы полностью завершили качественным электричеством микрорайон Батыс, там 600 жилых домов получили свет. А в мае мы уже подключим микрорайон Кайнарбулак», — говорит заместитель руководителя Управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент Арман Абдыкаликов.

Всего же в этом году на проведение качественной городской электросети выделено 3 млрд 600 млн тенге. Из них миллиард 900 миллионов тенге из республиканского бюджета, и 1,7 миллиарда из городской казны.