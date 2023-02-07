Очередное землетрясение в Турции. Что известно к этому часу

Новое землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в одном из районов Анкары — Гёльбаши. Это уже третий толчок со вчерашнего дня.

Сейчас сейсмоактивность сместилась в сторону Азии и легкие толчки зафиксированы в Китае и на юге Казахстана.

У побережья турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки зафиксировали в 02:09 ночи по местному времени.

В результате землетрясения в Хайтайе взорвался газопровод. Об этом сообщает турецкое информационное агенство Ihlas

Как сообщает агентство, пожар вспыхнул в двух местах. В центре и районах Хатая, разрушено несколько зданий, многие повреждены.

Казахстан оказался в числе первых, кто отправил помощь братской стране. Спасатели МЧС Казахстана уже помогают Турции с последствиями землетрясения. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики катастроф МЧС Казахстана.

Генсек НАТО Йен Стотенберг сообщил, что Альянс полностью поддержит Турцию и выразил солидарность.

«Я нахожусь в контакте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Союзники по НАТО мобилизуют сейчас поддержку для Турции», – подчеркнул Столтенберг.

Сейчас число жертв неумолимо растет. В Турции количество погибших более 3000 человек, а в Сирии отметка доходит до 2000 погибших.