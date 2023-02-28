На курортах Турции есть опасность землетрясения

Турецкие геофизики предупреждают об опасности землетрясений в курортных зонах. Подземные толчки могут затронуть популярные направления.

Сейчас там ощущаются небольшие землетрясения, и предсказать точные места где в следующий раз будет трясти сильнее сложно. Между тем и туроператоры отмечают, что путешественники стали с опаской относиться к отдыху в Турции.

Землетрясения могут затронуть популярные курорты Турции. Об этом предупредили турецкие геофизики. По словам экспертов, всего в число опасных районов на линии сейсмического разлома входят 45 провинций республики.

В зону риска следующего землетрясения попали самые востребованные направления для отдыха — Измир, Мугла, Анталья и Стамбул. Но предсказать точные места где в следующий раз произойдет землетрясение сложно.

«Точное местоположение большинства разломов неизвестно, в связи с чем предсказать конкретные места, находящиеся в наибольшей опасности, сложно. Но в прошлом трагические события, повлекшие за собой человеческие жертвы, уже случались там. Линия разлома не двигалась в течение 500 лет, но все может измениться. По факту это может быть сейсмический разрыв», говорит Байрам Али Челтик, геофизик.

Сейсмологи отмечают, что Турция находится в одном из самых сейсмически активных регионов мира. По территории республики проходят многочисленные геологические разломы. В год здесь фиксируют до 24 тысяч подземных толчков.

Согласно карте сейсмических зон Турции, самые сейсмоопасные это север, восток и запад страны. Именно на западе находятся одни из самых популярных курортов — Измир, Бодрум, Кемер и Стамбул. Эти зоны, которые окрашены в красный цвет, представляют наибольшую сейсмическую опасность.

Турецкие туроператоры и отельеры говорят, поток путешественников уменьшился. К планированию отпуска в Турции путешественники стали относиться с опаской. И услуга раннего бронирования, даже несмотря на скидки, стала пользоваться популярностью в два раза меньше.

«30-35% упали продажи из-за землетрясения в Турции. Люди уже не делают раннего бронирования, все брони мы получаем в последний момент. Люди переживают, даже много у меня знакомых иностранцев которые жили здесь приехали из России, из Европы, они немножко побоялись и уехали домой», — говорит Окан Календер директор по продажам и маркетингу Zoneluxe Travel.

Казахстанцам, которые планируют поехать в Турцию или находятся там, в министерстве иностранных дел советуют оценить все риски, а также иметь при себе контакты казахстанских дипломатов, посольств и консульств, чтобы обратиться к ним в случае ЧП.