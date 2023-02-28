Охотник пропал в Байдибекском районе

24 февраля в 25 км от села Жузимдик вдоль реки Арыстанды потерялся охотник. В последний раз он выходил на связь тем же днем в 22:30 и сообщил по телефону другу, что заблудился.

Сейчас на его поиски направлены спасатели им помогают родственники и близкие.

«К месту выехала группа в составе: оперативно-спасательный отряда ДЧС Туркестанской области (11 спасателей, 2 плавсредства и 1 единица техники), задействованы силы и средства ДЧС (40 сотрудников, 3 единицы техники), департамент полиции (9 сотрудников), местные исполнительные органы (10 сотрудников) и местные жители (60 человек)», — сообщили в областном ДЧС»,- сообщает пресс-служба ДЧС.

Родные просят всех неравнодушных присоединиться к поискам и надеются, что трагичного исхода событий удастся избежать.