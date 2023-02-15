Почему дорогостоящие объекты превращаются в долгострои

Сфера строительства наиболее подвержена коррупции. Карту коррупционных рисков составили в Шымкенте.

В городе идет активное строительство жилья, соцобъектов. Реализуются инфраструктурные проекты. Это вызывает ряд соблазнов у чиновников. Многолетними долгостроями борцы с коррупцией объявили 13 объектов в Шымкенте: в списке — многоквартирные дома, поливные каналы, инфраструктура для индустриальной зоны и строительство инженерных сетей в новых микрорайонах.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«У нас есть соответствущее поручение. То есть, мы совместно с уполномоченными органами, это с управлением строительства и другие государственные органы выезжаем на объекты, смотрим, имеются ли факты хищения средств выделенных из бюджета. И обращаем внимание совместно с другими правоохранительными органами, в том числе с прокуратурой, если есть хищения, мы соответственно решения принимаем, особенно если там присутствуют должностные лица. После даем свое представление в уполномоченные органы, в адрес акимата и местных исполнительных органов о том, что необходимо это взять на контроль».

В Антикоре заявили, что в большинстве случаев, нарушения происходят в изменении проектно-сметной документации. После, цена долгостроев вырастает в несколько раз.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«В большинстве случаев идут изменения в ПСД. Потому что цены на стройматериалы повышаются, где-то некачественная работа. И соответственно в такие моменты заказчик вместе с подрядчиком идут на разногласия и есть какие-то споры, где-то денег не хватает и бывает дополнительное выделение бюджета. Бывает также продление в связи с долгостроем из-за того, что подрядчик не справляется или другую фирму находят».