Шымкент получил новый инвестпроект по переработке пластика

На полях международного инвестиционного форума KGIR-2026 в Шымкенте подписали 22 документа на общую сумму 4,8 млрд долларов.

Среди них — инвестиционные соглашения и меморандумы о реализации проектов в энергетике, транспорте, образовании, медицине, цифровой инфраструктуре, промышленности и агропромышленном комплексе.

Одним из крупнейших проектов станет строительство ветровой электростанции мощностью 1000 МВт с системой накопления энергии в Костанайской области. Объём инвестиций оценивается в 730 млн долларов.

Также подписано соглашение по созданию интеллектуальной системы контроля на автомобильных дорогах Казахстана стоимостью 249,6 млн долларов и по строительству завода по выпуску стеклотары в Актобе на 150 млн долларов.

Среди меморандумов — проект строительства сети из 20 региональных инклюзивных школ на 1 млрд долларов, развитие многофункционального терминала в порту Құрық также на 1 млрд долларов, создание «Международного медицинского города Казахстана» на 650 млн долларов и строительство дата-центра мощностью 250 МВт стоимостью 500 млн долларов.

Отдельное соглашение касается Туркестанской области. Акимат региона и ТОО «Nurym Group» подписали меморандум о создании мясного кластера на сумму 111,1 млн долларов.

Для Шымкента одним из ключевых документов стало рамочное соглашение между акиматом города и ТОО «KOKSAN». Проект предусматривает строительство завода по производству ПЭТ-преформ и переработке пластика. Объём инвестиций заявлен на уровне 74,3 млн долларов.

Кроме того, на форуме подписаны документы по строительству университетского кампуса с общежитием в Астане по британской модели образования на 40,8 млн долларов и завода по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов в Кызылординской области на 8,8 млн долларов.

В рамках KGIR-2026 также отметили представителей компаний, реализующих социально-экономические и индустриальные проекты в Казахстане.