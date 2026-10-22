В Шымкенте на инвестиционном форуме подписали документы на $4,8 млрд

В Шымкенте прошёл IX Kazakhstan Global Investment Roundtable — Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям. В мероприятии приняли участие более 500 инвесторов и представителей бизнеса из свыше 40 стран.

В работе форума принял участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Перед началом пленарной сессии ему представили ряд инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других отраслей.

Отдельное внимание уделили проектам, реализуемым непосредственно в Шымкенте. Среди них — строительство тепличного комплекса Alsera и завода QazAlPack.

Основной темой пленарной сессии стал новый инвестиционный цикл Казахстана. Участники обсуждали развитие обрабатывающей и химической промышленности, производство продуктов питания, транспортное машиностроение, агропереработку, цифровизацию, IT-инфраструктуру и высокотехнологичные проекты.

Олжас Бектенов отметил, что одним из ключевых направлений остаётся привлечение инвестиций в новые производства, глубокую переработку сырья и внедрение современных технологий.

На пленарной сессии также выступил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, а также представители крупных международных компаний и финансовых организаций, в том числе Boeing, Исламского банка развития, Masdar, Sarens Kazakhstan и Lasselsberger Group.

По итогам форума были подписаны документы на общую сумму 4,8 млрд долларов.

В правительстве отмечают, что проведение международного инвестиционного форума в Шымкенте связано с растущей ролью города как крупного промышленного и транспортно-логистического центра.