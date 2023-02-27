Продукты больше всего подорожали в Шымкенте

Сильнее всего за месяц пострадали кошельки астанчан и шымкентцев: плюс 2,2% за продукты в каждом регионе, передает OTYRAR со ссылкой Energy Prom.

Жители Кызлординской,Северо-Казахстанской и Актюбинской области также ощутили рост цен. В антилидеры также вошли Туркестанская область. Там за год продукты подорожали на 27%. В Шымкенте годовая динамика составила плюс 27,2%.

Фрукты и овощи подорожали в месячной динамике на 4,5% овощи — на 10,2%.

Цены на молочные продукты выросли на 1,2% за месяц и на 32,4% за год.

Кисломолочные продукты — на 1,1% за месяц и на 33,3% за год.

Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 0,5% за месяц и на 16,9% за год.

Десяток яиц продавали за 486 тг — на 1,7% дороже, чем в декабре, и на 25,8% дороже, чем в январе прошлого года.

Тем временем мука подорожала на 0,7% за месяц и на 42,8% за год;

Среди круп рис подорожал в годовой динамике на 39,6% за год.