На рынках Шымкента подешевела говядина

На рынках Шымкента заметно подешевела говядина, на 100–200 тенге за килограмм. Тем не менее, шымкентцы говорят, что даже эта цена ощутимо бьет по карману.

Говядина на шымкентских рынках подешевела на 200 тенге, баранина стала дешевле на 100 тенге. Средняя цена баранины составляет 3800 тенге за килограмм, говядина на кости стоит 4200 тенге. По словам продавцов, снижение цен связано с временной приостановкой экспорта мяса в Узбекистан. Говорят, как только экспорт разрешат, цены снова могут пойти вверх.

«Цена на баранину снизилась почти на 50 или 100 тенге. А так осталась прежней. На самом деле цены очень сильно выросли. Недавно я сама ездила в Ташкент — там мясо стоит 7 тысяч тенге. Узбекские мясники приезжают к нам и скупают всё мясо по 4 тысячи. Из-за этого наши мясники перестали продавать нам мясо», — говорит покупательница.

«Граница закрыта сейчас. Уже около двух недель. Поэтому цена упала. На 200 тенге снизилась. Думаю, ещё немного снизится. Так как граница закрыта, скота стало больше, поэтому цена может немного упасть. Продавали по 4200, сейчас продаём по 4100–4000. Покупателей стало меньше. Потому что сейчас режут скот, делят между семьями, это дешевле. Приходят на рынок и вместо 10 килограммов покупают 5», — рассказывает продавец Жанмурат Мусаев.

По словам продавцов, покупателей стало меньше. Они отмечают, что с начала года мясо подорожало почти в два раза. Резкий рост цен бьёт по карману жителей. Даже кафе и рестораны сократили закупку мяса. Покупатели жалуются, особенно «золотой» стала говядина.

— Очень дорого, мякоть продают по 5200, с косточкой — по 4200. Считаю, это слишком дорого. В прошлом году в это же время цена была 2000–2500 тенге. То есть рост более чем на 100%. Не понимаю, что изменилось. Вот сейчас купил 8 килограммов мяса — вышло больше 40 тысяч тенге.

В середине июля в Шымкенте цена на говядину выросла на 20% и достигла 5 тысяч тенге. Продавцы объясняли это ростом стоимости кормов и экспортом мяса за границу, особенно в Узбекистан. Эксперты предупреждали, что из-за нехватки кормов осенью цены на мясо могут вырасти ещё больше. По официальным данным, основная часть мяса в Шымкент поступает из Туркестанской области. Там оптовая цена говядины составляет 3500–3600 тенге, а в городских торговых точках розничная цена — 3800–4000 тенге. В акимате уверяют, что регулируют цену только на социальное мясо, стоимость которого не превышает 3 тысяч тенге за килограмм.