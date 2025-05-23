Шымкентцы стали есть меньше мяса, потому что дорого

В Казахстане стремительно растут цены на мясо — один из ключевых продуктов в рационе. Ощутимо дорожать мясо начало в начале года. За это время стоимость говядины и баранины выросла в среднем на 700 — 800 тенге за килограмм. По данным бюро нацстатистики, в среднем по стране мясо подорожало на 12,5%.

«Сейчас сильный рост мяса за счет экспорта, в Узбекистан, и другие страны. Люди меньше стали брать, процентов на 40%, в этом году еще нет дождей, идет засуха, корма дорогие стали, за счет этого тоже идет рост цен на мясо», — говорит продавец Газиза Айдарбекова.

Сегодня килограмм баранины стоит 3500 тенге, цена говядины доходит до 4000 тенге, и это уже не каждому по карману.

В мясном союзе Казахстана не спешат связывать экспорт с подорожанием мяса. По их данным, за последние годы за рубеж уходило не более 20 тысяч тонн говядины — это около 4% от общего объёма. Резких скачков в вывозе продукции не наблюдалось. Основную причину роста цен эксперты видят в другом — сокращении поголовья скота. Из-за убыточности мясного животноводства многие фермеры начали сворачивать хозяйства. Когда предложение на рынке упало, а спрос остался на прежнем уровне, цены закономерно пошли вверх.

Максут Бактибаев, председатель мясного союза Казахстана: «Государство запретило экспорт, некуда стало продавать скот и цена на него упала, спрос на него упал. И теперь мы говорим, из-за экспорта цена выросла! Она выросла из-за того, что экспорт запретили. Если мы говорим, что мы имеем столько пастбищ, мы соседи, надо поддерживать экспорт, а не запрещать его».

По словам экспертов, ситуация напряженная, и поголовье скота продолжает сокращаться. Без системных решений, направленных на поддержку фермеров, казахстанцы могут потерять статус «мясной» нации.