Прокурор Сайрамского района озвучил тревожную статистику по суициду

Сайрамский район занимает первое место в области по количеству случаев суицида среди подростков.

За 2022 год 8 человек пытались покончить с жизнью, троим удалось совершить самоубийство. В прокуратуре решили, чтобы предотвратить подобные трагедии, путем усиленной профилактики преступлений среди населения.

Количество преступлений в районе снизилось. Цифра опустилась на 27 процентов по сравнению с 2021 годом, говорит прокурор района. Благодаря профилактике только по мошенничеству показатель уменьшился на 60%.

«Сотрудники всех ведомств выезжают на места, то есть в отдаленные аулы и проводят работу с населением. Чтобы даже житель отдаленного села знал, какие преступления совершают в обществе», — говорит Даулет Тлемисов, прокурор Сайрамского района.

Выезжают на профилактику десятки сотрудников, они будут навещать жителей регулярно, такие акции проводятся впервые. Как результат — жертв финансовых махинаций стало меньше, чего не скажешь о подростковой статистике. Район стал лидером по количеству суицида в Туркестанской области.

ицидицид

«Трое погибли, а пятерых удалось спасти. Со всеми подростками проводим беседу, вовлекаем их в активную жизнь, чтобы понимали, что совершали ошибку», — говорит Гульнар Куанышбеккызы, руководитель районного отдела образования Сайрамского района.

В прокуратуре ставят акцент на молодежь. С подростками встречаются медики, психологи и представители надзорного органа, слушают и говорят с каждым, работает система анонимного сообщения.

«Делаем акцент на школьников. Есть случаи суицидов, когда к примеру девочка, поругалась с подругой и решила свести счеты с жизнью, благо успели спасти ее. Мы хотим донести до каждого, достучаться до них», — говорит Даулет Тлемисов прокурор Сайрамского района.

Подобные акции будут проводить регулярно, цель одна — снизить не только количество преступлений, но и достучаться до сердец молодежи и их родителей, которых тоже призывают обращать внимание на своих детей.