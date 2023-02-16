Размеры взносов кандидатов от партий и самовыдвиженцев

Стали известны имена кандидатов от партии, которые будут бороться за место депутата в маслихат.

Решением шымкентской городской территориальной избирательной комиссии зарегистрированы партийные списки партии «Байтак», «Народная партия Казахстана» и «Партия Республика». В ходе заседания комиссии кандидатам вручили удостоверения, подтверждающие регистрацию.

В Шымкенте проходит очередное заседание городской территориальной избирательной комиссии. Гормаслихат формируется из 32-ух депутатов: 16-самовыдвиженцы по одномандатному округу, остальные — от партии.



«Сегодня мы зарегистрировали кандидатов от трех партий: Байтак, Народная партия Казахстана и Республика. В конце прошлой недели мы получили от соответствующих органов на наши запросы — о судимости и гражданстве — ответы. Все кандидаты соответствуют требованиям. На прошлых выборах в Мажилис, Казахстанская народная партия набрала: 1,3% голосов избирателей и поэтому заплатят взнос не 350 тысяч, а 245 тысяч тенге. Партия Байтак и Республика заплатят за каждого кандидата в партийном списке 350 тысяч тенге взноса»,- говорит Каирбек Кунанбаев, председатель территориальной избирательной комиссии г. Шымкента

На выборах 19-го марта за место в депутаты шымкентского городского маслихата будут бороться не только кандидаты по партийным спискам, но и самовыдвиженцы по одномандатному списку .

«На 8 февраля 153 граждан изъявили желание участвовать в выборах .Из них 14 человек забрали свои заявления. Из оставшихся 139- 73 мы зарегистрировали. Регистрация заканчивается в 18.00 18 февраля. Есть время проводится сдача декларации на себя и на супругу или супруга»,— говорит Каирбек Кунанбаев, председатель территориальной избирательной комиссии г. Шымкента:

Самовыдвиженцы в депутаты городского маслихата платят взнос сами -350 тысяч тенге, за кандидатов по партийным спискам-партия. Если 19-го марта кандидат наберет менее 5 процентов голосов избирателей, то вся сумма будет перечислена в бюджет. Если выше установленного лимита, деньги будут возвращены.