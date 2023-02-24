Сетевые мошенники добрались до Жанат Тажиевой

Руководитель правления образования рассказала, что стала объектом предприимчивых аферистов и обратилась к горожанам.

Дело в том, что неизвестные открыли страницу в соцсетях под ее именем и просят деньги. Жанат Тажиева выложила скриншоты переписок, где мошенники пишут знакомым и друзьям руководителя правления образования переслать деньги на номер.

В своем фейсбуке Жанат Тажиева дала опровержение и попросила доверчивых людей быть осторожными и в случае чего сразу связаться с антикоррупционной службой.