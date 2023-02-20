Шымкентские спортсмены выиграли на чемпионате РК

Победой шымкентских спортсменов завершился республиканский чемпионат по национальным единоборствам, передает OTYRAR.

Наши борцы в общей сложности завоевали 4 золота, 5 серебряных медалей и 6 бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачете.

Всего же в зрелищных состязаниях приняли участие команды из 11 областей и 3 городов. Силу и выносливость в схватках продемонстрировали как мужчины, так и женщины. Всего же в южный мегаполис на главное спортивное событие года съехались 11 спортсменов — 95 мужчин и 19 представительниц прекрасного пола.