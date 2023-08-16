В Шымкенте стартовал чемпионат РК по кикбоксингу

В Шымкенте прошла церемония открытия Чемпионата РК по кикбоксингу среди мужчин и женщин. В чемпионате принимают участие более 200 мастеров единоборства из разных уголков Казахстана.

Уроженец Шымкента Нурдаулет Калшуран занимается кикбоксингом уже более 6 лет. На чемпионате республики он представляет команду города Астаны. Свой первый бой в чемпионате он провёл со спортсменом из Тараза, победив соперника в ходе упорной борьбы.

«Что касается соревнований, то в целом они проходят на высоком уровне, идёт отбор на чемпионат мира. Мой противник из Тараза был сильный. Но я его прошёл. Мы конечно все хотим занять первое место. Мы выступали первыми. Теперь наш вес отдыхает, так что пока будем готовиться к следующим боям», — говорит мастер спорта международного класса по кикбоксингу РК Нурдаулет Калшуран.

Всего в соревнованиях принимают участие 20 команд из всех регионов Казахстана, и каждый спортсмен надеется на победу.

«В мировом рейтинге наша сборная входит в тройку лучших команд. На этих соревнованиях ребята, дошедшие до финала, войдут в сборную Казахстана. На прошлом чемпионате мира 2021 году, в итальянской Венеции, мы заняли 2-е место, 6 членов команды стали чемпионами мира прошли. На этом чемпионате надеемся достичь такого же успеха и порадовать нашу страну», — рассказывает главный тренер РК по кикбоксингу Кайрат Смагулов.

Чемпионат республики по кикбоксингу будет проходить в Шымкенте 4 дня. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте от 18 до 30 лет.